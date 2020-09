Annullata l’edizione 2020 di Candele a Candelara

CANDELARA – La manifestazione invernale che porta migliaia di turisti sul territorio. La notizia è ufficiale. «A causa dell’emergenza COVID-19, la Pro Loco di Candelara ha deciso di annullare la manifestazione “Candele a Candelara”, dunque arrivederci al 2021 per la prossima edizione».

Un evento che ogni anno diventa sold out grazie alle migliaia di pesaresi e turisti anche dall’estero pronti ad arrivare nel borgo.

Una festa che per la sua ambientazione e atmosfera unica si contende il primato di consensi con i più blasonati e famosi mercatini del nord Italia. Come sempre il centro della festa è riservato al mercatino natalizio che si svolge nell’antico borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro dove ogni sera la luce artificiale viene spenta per lasciare posto a migliaia di fiammelle accese. Un’atmosfera unica e suggestiva grazie a due spegnimenti programmati dell’illuminazione elettrica di 15 minuti ciascuno (alle 17.30 e 18.30).