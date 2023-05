L’angelo del fango in carrozzina, Simone è partito da Pesaro per aiutare gli alluvionati. «Non sono un eroe»

PESARO – E’ diventata una delle foto simbolo della solidarietà. Uno scatto virale sui social: mostra un ragazzo in carrozzina che aiuta a spalare il fango in Emilia.

Lui è Simone Baldini, originario di Fiano Romano, abita a San Marino ma lavora a Pesaro. Città da dove è partito con un gruppo di volontari per spalare il fango a Forlì. Ha visto l’annuncio su Instagram (Welcome to Pesre) e, dopo essersi iscritto al gruppo Telegram “Pesaro X Cesena” si è presentato domenica mattina alla 10 all’appuntamento con vanghe, stivali, guanti e attrezzi vari.

Simone Baldini

L’immagine è stata scattata a sua insaputa, a Forlì, nel quartiere Cava. I commenti sui social sono esplosi: «Non so chi tu sia, ma sei un grande», «Un esempio per quelli che hanno la vita facile». Simone minimizza: «Non sono un eroe, nel momento del bisogno siamo tutti uguali, sia sulla carrozzina che sulle gambe buone»

Simone è stato atleta paralimpico di caratura nazionale sia nel triathlon che nel canottaggio. Ha vinto tante medaglie e sfiorato le Olimpiadi di Tokio.

Poi il ritorno a casa. «Una volta tornato a Pesaro mi sono fermato in un distributore per pulire la carrozzina dal fango – racconta – E hanno iniziato a chiamarmi tutti. Anche da Fiano Romano e San Marino. Tutti avevano visto la mia foto sui social e anche il servizio in diretta su Domenica In. Non volevo attirare l’attenzione, ma gli altri mi dicevano che gli davo la carica. È stata la cosa più bella che mi potessero dire».