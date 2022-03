Oltre 17mila visualizzazioni in tre settimane. È questo il biglietto da visita di Andrea Celottini, in arte Andres, 19enne fanese che con il suo singolo di debutto sta raccogliendo entusiasmo ed approvazioni

FANO – Oltre 17mila visualizzazioni in tre settimane. È questo il biglietto da visita di Andrea Celottini, in arte Andres, 19enne fanese che, con il suo singolo di debutto, sta raccogliendo entusiasmo ed approvazioni. Se sia nata una stella forse è presto per dirlo ma sicuramente, vista anche la sua giovanissima età, è facile ipotizzare per lui una carriera rosea e promettente. Un amore, quello per la musica, iniziato molto presto con l’incontro a 7 anni del pianoforte, che con il tempo è divenuto un suo inseparabile compagno di viaggio. Ad 11 anni ha iniziato scuola di canto ed a 12 anni a scrivere le sue prime canzoni.



«In me c’è sempre stata una passione innata per la musica da quando ero ragazzino. Mi ricordo che mamma mi faceva sentire sempre le canzoni di Ramazzotti, e da lì iniziai ad interessarmi al mondo della musica. Ero e sono un ragazzo molto silenzioso, di poche parole, ma attraverso la musica riuscivo a trasmettere tutte le mie emozioni. A 7 anni iniziai a suonare pianoforte, che diventò il mio compagno di viaggio, e ricordo che scrivevo molto, ma davvero tanto. Passavo ore a scrivere e suonare melodie. La musica mi ha salvato tante volte da tutto ciò che mi circondava e sono fiero di star portando avanti questa “missione”».

Andres, figlio dei suoi tempi musicali, ha un background onnivoro che spazia tra presente, passato e futuro: «In generale ascolto di tutto. Mi piacciono molto Achille Lauro, Fabrizio Moro, Ramazzotti e Michele Bravi. Loro forse sono sempre stati i miei artisti di riferimento».

Andrea Celottini, in arte Andres, 19enne fanese

E per quello che riguarda il suo brano da poco uscito “Sempre sarai” ci dice: «Premetto che io quando scrivo una canzone ho delle cose molto importanti da segnarmi, come ad esempio l’ora e il giorno in cui la scrivo.

“Sempre Sarai” l’ho scritta il 2 ottobre, alle 02:45 di mattina. Scrivo sempre di notte, e ricordo che fuori pioveva parecchio. Sono quelle sere in cui dormire proprio non passa nemmeno per il pensiero, e senti il bisogno di raccontare qualcosa…La canzone parla di un lungo viaggio, attraverso se stessi, e nel cercare una persona… Che anche se non c’è più al fianco, rimarrà per sempre nel cuore. Spero che il messaggio sia arrivato».