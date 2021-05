PESARO URBINO – Le Marche, insieme ad altre regioni, restano in lista d’attesa per l’agognato pass in zona bianca. Gli ultimi monitoraggi parlano di una regione che ancora non supera i parametri per il ripristino di una situazione pre lockdown.



Nell’ultima settimana le Marche hanno infatti fatto registrare quota 829 contagi, 79 in più del massimo da non superare per restare entro il limite di incidenza di 50 casi a settimana ogni 100mila abitanti. Questo il limite da non superare per tre settimane consecutive per poter ambire alla zona bianca, traguardo a questo punto non raggiungibile prima del prossimo 21 giugno.



La circolazione virale dunque continua ad essere molto eterogenea nelle province marchigiane, con picchi d’incidenza a Pesaro-Urbino, che si conferma anche questa settimana maglia nera delle Marche. A Fano continuano a calare i positivi negli ultimi 7 giorni, da 247 sono divenuti 191; situazione analoga a Pesaro dove da 221 casi si è passati a 146. Oltre Frontino, che si conferma ancora covid-free, anche il Comune di Pietrarubbia che rientra nell’esclusivo club del “Doppio 0” (nessun positivo o in quarantena).

A seguire ecco la situazione aggiornata, Comune per Comune: il primo dato riguarda le persone attualmente in quarantena, il secondo gli effettivi positivi da Coronavirus (a questo link i dati della settimana precedente per un raffronto).

Acqualagna 29 18

Apecchio 10 6

Belforte all’Isauro Inferiori a 5 Inferiori a 5

Borgo Pace 5 0

Cagli 29 8

Cantiano Inferiori a 5 Inferiori a 5

Carpegna 7 5

Cartoceto 61 36

Colli al Metauro 120 65

Fano 432 191

Fermignano 32 14

Fossombrone 85 41

Fratte Rosa 9 7

Frontino 0 0

Frontone 14 6

Gabicce Mare 15 Inferiori a 5

Gradara 24 7

Isola del Piano Inferiori a 5 Inferiori a 5

Lunano Inferiori a 5 Inferiori a 5

Macerata Feltria 6 Inferiori a 5

Mercatello sul Metauro Inferiori a 5 Inferiori a 5

Mercatino Conca Inferiori a 5 Inferiori a 5

Mombaroccio 11 6

Mondavio 27 19

Mondolfo 102 39

Monte Cerignone PU Inferiori a 5 Inferiori a 5

Monte Grimano Terme 18 10

Monte Porzio 25 14

Montecalvo in Foglia 8 Inferiori a 5

Montecopiolo Inferiori a 5 Inferiori a 5

Montefelcino 18 8

Montelabbate 23 5

Peglio 5 Inferiori a 5

Pergola 19 11

Pesaro 377 146

Petriano 44 29

Piandimeleto Inferiori a 5 0

Pietrarubbia 28/05/2021 0 0

Piobbico 11 5

San Costanzo 39 19

San Lorenzo in Campo 10 6

Sant’Angelo in Vado 15 7

Sant’Ippolito 26 11

Sassocorvaro Auditore 22 11

Sassofeltrio Inferiori a 5 Inferiori a 5

Serra Sant’Abbondio 9 Inferiori a 5

Tavoleto 14 8

Tavullia 34 6

Terre Roveresche 24 16

Urbania 47 19

Urbino 51 26

Vallefoglia 97 38