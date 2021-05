Nonostante la persistenza della zona gialla in tutte le Marche, la diffusione del virus rimane molto diversificata sul territorio. Tornano in giallo Vallefoglia e Montelabbate. L'unico comune covid-free si conferma Frontino

PESARO URBINO – Nonostante la persistenza della zona gialla in tutte le Marche, la diffusione del virus rimane molto diversificata sul territorio con due province, quella di Ascoli Piceno e appunto quella di Pesaro Urbino, dove è presente una diffusione ancora sostenuta. Non a caso sono distribuiti tra le due province sei dei sette comuni marchigiani monitorati attentamente dalla Regione che rischiano misure restrittive al superamento di un’incidenza settimanale di 250.



La media regionale della settimana, ieri di poco superiore a 100 ogni 100mila residenti, sembra mettere le Marche per ora al riparo comunque da sorprese, anche perché gli altri parametri monitorati da ministero della salute e Istituto Superiore della Sanità sono migliorati rispetto al report precedente e anticipano una classificazione di rischio complessivo di nuovo moderata, dunque da fascia gialla se l’Rt restasse sotto l’1.

Rispetto la settimana precedente si attenua la situazione di Fossombrone ma peggiora quella di Fano che passa da 238 positivi ( e 465 in quarantena) a 276 casi (e 608 persone in quaranetena); aumentano anche a Pesaro i contagi che da 299 diventano 391 (conseguentemente anche le persone in quarantena che passano da 752 a 822).

Non mancano comunque anche le notizie più liete: in settimane, dopo una lunga ed estenuante attesa, sono tornati in zona gialla Vallefoglia e Montelabbate. L’unico comune covid-free si conferma Frontino.



A seguire ecco la situazione aggiornata, Comune per Comune: il primo dato riguarda le persone attualmente in quarantena, il secondo gli effettivi positivi da Coronavirus (a questo link i dati della settimana precedente per un raffronto):

Acqualagna 164 67

Apecchio 19 5

Belforte all’Isauro Inferiori a 5 Inferiori a 5

Borgo Pace Inferiori a 5 0

Cagli 96 41

Cantiano Inferiori a 5 Inferiori a 5

Carpegna 17 7

Cartoceto 62 21

Colli al Metauro 141 78

Fano 608 276

Fermignano 43 15

Fossombrone 111 56

Fratte Rosa 8 8

Frontino 0 0

Frontone 11 Inferiori a 5

Gabicce Mare 35 18

Gradara 17 6

Isola del Piano Inferiori a 5 Inferiori a 5

Lunano 6 Inferiori a 5

Macerata Feltria 11 6

Mercatello sul Metauro 9 6

Mercatino Conca 6 Inferiori a 5

Mombaroccio 8 Inferiori a 5

Mondavio 28 13

Mondolfo 98 39

Monte Cerignone 12 Inferiori a 5

Monte Grimano Terme 27 14

Monte Porzio 34 14

Montecalvo in Foglia 34 10

Montecopiolo Inferiori a 5 Inferiori a 5

Montefelcino 14 7

Montelabbate 85 35

Peglio Inferiori a 5 Inferiori a 5

Pergola 19 12

Pesaro 822 299

Petriano 83 34

Piandimeleto 21 6

Pietrarubbia 6 Inferiori a 5

Piobbico 13 6

San Costanzo 25 13

San Lorenzo in Campo 19 10

Sant’Angelo in Vado 27 13

Sant’Ippolito 10 6

Sassocorvaro Auditore 32 11

Sassofeltrio 20 7

Serra Sant’Abbondio 5 0

Tavoleto Inferiori a 5 0

Tavullia 91 40

Terre Roveresche 27 15

Urbania 47 24

Urbino 180 65

Vallefoglia 193 89