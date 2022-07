Tragedia di Fano, in buone condizioni il bambino recuperato dalle acque

Il 12enne recuperato dal mare è in buone condizioni di salute ed è stato trasferito al Salesi dove verrà ricoverato in Pediatria

ANCONA – È in buone condizioni di salute all’ospedale Salesi di Ancona, il 12 enne recuperato dalle acque a Gimarra a Fano mentre faceva il bagno con il papà, un fratello e un amichetto. Il padre, un 44enne dell’entroterra pesarese, è annegato a causa del mare agitato, che provocando una risacca, ha messo in difficoltà i tre, nonostante stessero facendo il bagno in riva.

La tragedia questa mattina presto, da quanto si apprende la famigliola sarebbe arrivata in spiaggia molto presto, poco dopo le 7,40. Il bambino è stato tratto in salvo dalle acque dal titolare dello stabilimento balneare e da alcune persone dell’associazione Maredentro, che si occupa di sport acquatici e protezione civile per il soccorso in mare. Sul posto anche la Guardia Costiera di Fano e Pesaro.

Trasferito in eliambulanza all’ospedale di Fano, da li è stato condotto al Pronto Soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona con una ambulanza via terra, dove all’arrivo mostrava i segni di un principio di annegamento (inalazione di acqua). Il bambino respira in maniera autonoma ed è risultato agli approfondimenti strumentali, in buone condizioni di salute, per cui non necessita di ricovero in rianimazione, sarà trasferito nel reparto di Pediatria del Salesi.