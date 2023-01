Infrastrutture, Acquaroli con il viceministro in visita alla Galleria della Guinza

Il presidente Acquaroli ha visitato con il viceministro alle Infrastrutture Bignami la Galleria della Guinza per la quale il Governo ha stanziato oltre 82milioni di euro per l'apertura della prima canna

ANCONA – «Ho accompagnato il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, che era nelle Marche, a vedere di persona le condizioni attuali della Galleria della Guinza, per la quale il Governo ha appena stanziato oltre 82 milioni di euro necessari per completare il fondo di 150 milioni per l’adeguamento e l’apertura della prima canna». Lo ha reso noto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli con un post su Facebook.

«Il viceministro – prosegue il governatore – ci ha rassicurato sui tempi che dovrebbero vedere bandita la gara d’appalto entro il 30 giugno, per procedere poi con i lavori. Dopo decenni finalmente un fatto concreto per il quale voglio ringraziare il Governo».

Il governatore Acquaroli con Bignami e i parlamentari marchigiani Carloni, Baldelli, Leonardi e Albano in visita alla Guinza

Ieri era stata anche la giornata in cui Acquaroli aveva fatto il punto sulle opere infrastrutturali nelle Marche tracciando le traiettorie di sviluppo, in occasione della conferenza stampa di inizio anno organizzata con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche (Odg), coordinata dal presidente dell’Odg Marche Franco Elisei.

Il governatore in quell’occasione aveva spiegato che i prossimi 12 mesi saranno fondamentali per lo sviluppo delle infrastrutture marchigiane, ribadendo che è previsto il completamento della Pedemontana nel tratto Quadrilatero e la cantierizzazione dei primi tre lotti del tratto da Caldarola – Servigliano.

Inoltre aveva ricordato che sono state sbloccate anche le partite degli ospedali con la firma degli accordi per i nuovi ospedali di Pesaro e Macerata, mentre proseguono i lavori per gli ospedali di Amandola, Fermo, Nuovo Inrca e nuovo Salesi e l’iter per realizzazione dell’ospedale di San Benedetto.