ANCONA – Tre forti scosse di terremoto nelle Marche si sono succedute a pochi secondi l’una dall’altra questa mattina alle 07:07. Secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la magnitudo del sisma di intensità maggiore sarebbe di 5.7, con epicentro in mare ad una profondità di 8 km, al largo della costa fanese.

Il terremoto è stato succeduto da altre otto scosse, di magnitudo inferiore le più alte di magnitudo 3.1 e 3.4, uno sciame sismico con epicentro sempre al largo della scossa pesarese. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutte le Marche, e anche nelle regioni limitrofe. dall’Emilia Romagna, al Lazio.

A Fano e Senigallia molti sono scesi in strada per la paura. Al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco non sono giunte richieste di intervento, né di coinvolgimento di persone: eccetto qualche cornicione caduto non si segnalano danni. Ad Ancona una squadra dei vigili del fuoco è impegnata a Villa Igea per verifiche.

A Fano ha aperto il Coc. Diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole in via precauzionale: tra questi Fano, Ancona, Osimo, Jesi, Pesaro. Chiusa anche l’università Politecnica delle Marche. Treni fermi lungo la tratta ferroviaria Adriatica per verifiche sulla linea. Alla Stazione Ferroviaria di Ancona piccoli cedimenti di calcinacci in sottopasso.