Accordo di coesione, Giorgia Meloni nelle Marche ad Acqualagna

ANCONA – Sabato 28 ottobre nelle Marche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Ministro per la Coesione Raffaele Fitto per la firma dell’accordo di coesione tra Governo e Regione. Ad annunciarlo è il governatore Francesco Acquaroli con un post sulla sua pagina Facebook. La firma dell’accordo avverrà ad Acqualagna, città natale di Enrico Mattei.

«Le Marche sono la seconda Regione in Italia a giungere a questo importante risultato per il quale ringrazio il Governo e tutte le strutture tecniche» scrive Acquaroli in vista della visita della premier Giorgia Meloni.