Tragedia di Fano, rinvenuto il corpo del bambino di 8 anni che era disperso

ANCONA – È stato trovato il corpo del bambino di otto anni disperso in mare a Fano, mentre faceva il bagno con il papà 44enne di Calcinelli di Colli al Metauro, il fratello di 12 anni e un amichetto di 13 anni in località Gimarra di Fano. Il ritrovamento pochi minuti fa, intorno alle 16,45.

A rintracciare il corpo del piccolo sono stati gli uomini della Guardia Costiera di Fano e Pesaro, insieme ai Vigili del Fuoco che da questa mattina lo stavano cercando. Un bagno fatale non solo per il bambino di 8 anni, ma anche per il papà, morto annegato, mentre il fratello 12enne è stato salvato dal titolare dello stabilimento balneare, ed ora si trova ricoverato al Salesi di Ancona in Pediatria, ma in buone condizioni di salute, salvo anche l’amico di 13, anni, rimasto incolume.

Una tragedia che sembrerebbe legata alle condizioni del mare, molto agitato, il quale avrebbe tradito le quattro persone mentre stavano facendo il bagno nei pressi della riva.