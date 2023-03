Anche Microntel entra in Teamsystem, per l’azienda marchigiana continua lo “shopping”

Ancora una acquisizione sul mercato nazionale da parte della TeamSystem, la tech company di Pesaro che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. Dopo aver portato a casa, questo mese, il 100% di Multidata, azienda di Prato, e qualche settimana prima MailUp, Contactlab e Acumbama, rami d’azienda della quotata Growens, l’azienda marchigiana ha acquisito la quota di maggioranza (57%) di Microntel spa e della sua controllata Euroges srl.

Nata come software house oltre 40 anni fa, TeamSystem si è evoluta negli anni in un gruppo che conta oltre 350 strutture tra sedi e software partner, con più di 2700 dipendenti, oltre 1,7 milioni di clienti che operano sulle sue piattaforme, e un fatturato a fine 2021 di 545 milioni di euro. La sua attuale politica di “shopping” sostenuta da un bond da 185 milioni di euro, si propone di rafforzare il posizionamento in mercati ad alto potenziale, come nel caso della sicurezza aziendale, del marketing automatizzato, della data economy, della trasformazione digitale del settore moda.

Microntel è una società fondata a Torino nel 1986 che progetta, realizza e distribuisce soluzioni hardware e software su misura per il controllo accessi e sicurezza, la rilevazione delle presenze del personale e la raccolta dei dati di produzione. La società si occupa, inoltre, di tutte le attività di assistenza hardware e software, dalla elaborazione del progetto, fino alla sua effettiva implementazione. Euroges, acquisita da Microntel nel 2021, si occupa di soluzioni per la building automation, dall’analisi alla progettazione e installazione del sistema, sino ai servizi di manutenzione programmata e full service.

Gianluigi Rizzo, Chief of Staff & General Manager BU HR Solutions Gruppo TeamSystem

«L’acquisizione della maggioranza di Microntel ed Euroges ci permette di offrire alla nostra base di 1,7 milioni di imprese nostre clienti un servizio nuovo, andando a rafforzare la nostra offerta per la digitalizzazione dei processi Hr (risorse umane) con una componente essenziale», ha fatto sapere Gianluigi Rizzo, Chief of Staff & General Manager BU HR Solutions Gruppo TeamSystem. «Il controllo degli accessi rappresenterà infatti per le PMI innanzitutto uno strumento per migliorare la sicurezza in azienda, garantendo un monitoraggio degli accessi e delle presenze in sede, estendendosi anche all’integrazione con la building automation. Continuiamo ad arricchire ulteriormente il nostro portfolio di soluzioni per digitalizzare l’intera catena del valore delle aziende».

Secondo Giuseppe Migliasso, ceo di Microntel, «l’offerta delle nostre soluzioni verso l’importante customer base di TeamSystem consentirà una forte crescita, non solo in termini di quote di mercato, ma anche nell’ottica di interpretare e risolvere nuove esigenze di un parco clienti di grande rilevanza, che richiede sempre più innovazione tecnologica, flessibilità e modularità nell’offerta. Inoltre, sarà per noi un grande passo in avanti completare la nostra offerta verso i nostri clienti con le soluzioni TeamSystem HR: un’opportunità vincente sul mercato di riferimento».