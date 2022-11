In occasione della giornata mondiale contro questa patologia, lunedì 14 novembre sarà possibile sottoporsi ad una misurazione gratuita della glicemia in due presidi sanitari della città

FANO – Anche Fano in prima linea contro il diabete. In occasione della giornata mondiale contro questa patologia, lunedì 14 novembre sarà possibile sottoporsi ad una misurazione gratuita della glicemia in due farmacie gestite da Aset Spa.



L’obiettivo è quello di tenere alta l’attenzione su una patologia che non deve mai essere sottovalutata. Un’opportunità molto importante, dunque, per tutti i cittadini, che potranno contare sulla professionalità e la competenza dei farmacisti di Aset Spa. La misurazione gratuita avverrà nei presidi sanitari del quartiere Sant’Orso (in via Sant’Eusebio 12 a Fano) e del FanoCenter (in via Luigi Einaudi 30 a Bellocchi di Fano).

«Le farmacie sono sempre più parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale – ha commentato il presidente di Aset Spa Paolo Reginelli –, e queste iniziative lo dimostrano. Riteniamo che la prevenzione sia la cosa più importante. Certe malattie non bisogna rincorrerle ma prevenirle, soprattutto quando si tratta di patologie sempre più frequenti come il diabete. Grazie a questo monitoraggio gratuito, i cittadini potranno affidarsi a professionisti preparati che potranno fornire loro anche degli adeguati consigli su come comportarsi a seconda dell’esito del test».