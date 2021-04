Anas, oltre 11 milioni di euro di lavori sulle strade della provincia di Pesaro

PESARO – In base all’accordo stipulato nel 2018 dalla Giunta Ceriscioli, la Regione, tra le prime in Italia, con ANAS c’è stato il passaggio di proprietà di oltre 500 chilometri di strade ex statali, più la gestione di circa 250 km di strade regionali in convenzione.

Il consigliere regionale Andrea Biancani annuncia l’elenco dei lavori dal valore 11 milioni di euro. «Si procederà con l’asfaltatura per 4,4 milioni di euro lungo la Flaminia (tratto Acqualagna-Cantiano), 1,5 sulla Metaurense, 1,3 nel tratto Fano-Urbino, 1,5 lungo la Montelabbatese e 1,8 sulla Fogliense. Sono confermati anche i lavori per la rotatoria della Siligata, 900mila euro, e per le due rotatorie di Sant’Angelo in Vado e le due di Fermignano, per un totale di 400mila euro.

Per quanto riguarda la strada Apecchiese i fondi, oltre 436mila euro per l’asfaltatura e circa 290mila per la prevenzione della caduta massi, sono fondi regionali in realtà assegnati ad ANAS dalla precedente amministrazione, la stessa che ha concluso l’accordo che ha già consentito, negli ultimi tre anni, la realizzazione investimenti e cantieri nella provincia di Pesaro-Urbino per una media di circa 15-20 milioni di euro all’anno.

Per il 2021, grazie alla capacità di intervento di ANAS, si realizzeranno importanti lavori per la messa in sicurezza delle opere d’arte (ad esempio cavalcavia e viadotti). Non è un nuovo inizio, ma il proseguimento di un lavoro che abbiamo avviato e seguito passo dopo passo sul territorio, ascoltando le richieste di amministratori e cittadini, verificando le priorità con i tecnici dell’ANAS che definivano la programmazione dei lavori nella provincia. Con una interrogazione chiedo se la Regione si sta attivando per definire un piano di investimenti pluriennale, con l’eventuale sua compartecipazione finanziaria, per l’ampliamento delle arterie esistenti, per progettare nuovi tracciati ed eventuali circonvallazioni che liberino i centri abitati dal traffico pesante, per garantire sicurezza, fluidità e compatibilità ambientale nelle percorrenze stradali. Occorre fare un ulteriore passo avanti verso l’ammodernamento, avviando, in accordo con ANAS, la progettazione di by-pass e circonvallazioni per allontanare il traffico dalle zone urbane, così come hanno sollecitato diverse amministrazioni comunali, tra cui quelle di Pesaro, Urbino e Vallefoglia. Avviare progetti per migliorare i collegamenti nella provincia è fondamentale per lo sviluppo economico e turistico e per potersi allacciare alla grande viabilità».