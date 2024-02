Amministrative Pesaro, Una città in Comune: «Vogliamo essere protagonisti assoluti per la scelta del candidato sindaco»

PESARO – Terzo mandato, niente da fare per i comuni sopra i 15 mila abitanti. Sembrerebbe questa l’indicazione del governo con il sindaco Matteo Ricci fuori dai giochi.

Ecco che la lista “Una città in Comune” vuole avere un ruolo da protagonista.

«La decisione del Parlamento di escludere la possibilità del terzo mandato, per alcuni Sindaci, “rimescola” profondamente le carte nella vita politica di Pesaro. Mai come adesso la scelta del nuovo Sindaco diventa l’argomento più importante, da qui a giugno prossimo, per definire la futura amministrazione della nostra città. I Partiti tradizionali, alleati o meno tra loro, così come le diverse Liste Civiche, sono chiamati ad indicare entro brevissimo tempo i rispettivi Candidato Sindaco».

La Lista Civica “Una Città in Comune”, guidata dall’Assessore Enzo Belloni e presente in Consiglio Comunale con Giorgia Leonardi e Sergio Castellani, «è sicuramente la più longeva e radicata nel tessuto cittadino, quella che sta operando al meglio con i suoi rappresentanti, perfettamente inseriti nella vita pesarese grazie ad una ottima conoscenza del territorio e dei complessi meccanismi amministrativi. Noi riteniamo di avere tutte le carte in regola per svolgere un ruolo da protagonisti assoluti, nell’indicare quale potrà essere la scelta più vantaggiosa per la prossima Amministrazione Comunale. Un ruolo che ci impegniamo fin d’ora a svolgere nel modo migliore, il più utile alla Città».