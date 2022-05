Amianto all’ex Amga di Pesaro, Morotti: «Pronti allo smaltimento, impedita la dispersione»

PESARO – Amianto trovato durante i lavori all’Ex Amga. Il Comune di Pesaro precisa: «Siamo pronti a partire con gli interventi di rimozione dell’amianto. Un’operazione che verrà gestita nel massimo della sicurezza e in tempi brevi, senza gravare sul lavoro di bonifica vegetale già in corso nell’area». L’assessore alla Sostenibilità Heidi Morotti interviene sulla rimozione dei frammenti ritrovati nel cantiere di via Morosini, rassicurando i residenti su modalità e tempistiche: «La ditta che da settimane è impegnata nella piantumazione è abilitata anche al trattamento di amianto – spiega -. Grazie ad un’individuazione tempestiva siamo riusciti ad impedire la dispersione e a non rallentare i lavori del cantiere. La prossima settimana l’impresa inizierà l’operazione di smaltimento, garantendo ai residenti il massimo della sicurezza. A loro chiediamo la massima collaborazione – continua l’assessore Morotti -. Nei giorni prestabiliti per l’intervento, che verranno comunicati a breve, raccomandiamo di tenere chiuse le porte e le finestre e di non stendere i panni all’aperto».

Ricordiamo che l’azione di bonifica si sta svolgendo su due binari:

– Bioaugmentation, ovvero l’addizione di microorganismi selezionati dal sito e specializzati nella biodegradazione dei contaminanti target, al fine di attivare /accelerare i processi degradativi di interesse per la bonifica del sito.

– Phytoremediation cioè l’utilizzo dei processi metabolici e fisiologici caratteristici delle piante per contenere, eliminare o ridurre, al di sotto di valori di concentrazione stabiliti dalla legge, la presenza nell’ambiente di alcune sostanze organiche e inorganiche classificate come pericolose.