Ambulanze, Area Vasta 1: «A Calcinelli nessuna interruzione di servizio»

CALCINELLI – Ambulanze, l’Area Vasta 1 tranquillizza sulla permanenza del servizio. Nei giorni scorsi la consigliera regionale Micaela Vitri aveva paventato la possibile interruzione dei servizi 118 di Calcinelli. La Direzione di Area Vasta 1 precisa: «Ad oggi non vi è nessuna interruzione del servizio 118 presso la sede di Calcinelli, la quale, unitamente ad altre sedi dell’Area Vasta 1, resta attiva h24. L’Area Vasta 1 è sempre presente ed attenta nella gestione di tutto il servizio di emergenza territoriale, in particolare al suo potenziamento, che rappresenta certamente un’attività indispensabile per garantire il delicato momento del primo intervento in un territorio, che per conformazione geografica e casistica lo richiede».

Anche per la postazione di emergenza di Calcinelli l’esigenza dell’amministrazione è «che il servizio sia garantito. Secondo il principio dettato da questa linea di indirizzo, la Direzione di Area Vasta 1 ha convocato per il prossimo mercoledì 2 novembre un incontro con la società di trasporti sanitari, attualmente incaricata dell’attività di emergenza presso la PoTES di Calcinelli, per verificare tutte le condizioni del servizio ed eventuali problematiche e correttivi da porre in essere. L’incontro con la società titolare della convenzione per il servizio di emergenza PoTES di Calcinelli

terrà conto di tutte le esigenze delle parti al fine di permettere una migliore e più efficiente gestione dello stesso, tenendo comunque sempre presente l’interesse della collettività e la conseguente necessità di continuazione di questo importante servizio».