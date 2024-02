PESARO – A Sanremo si è parlato di Pesaro. «Grazie all’accordo con la Rai come media partner della Capitale italiana della cultura, siamo riusciti a far passare Pesaro 2024 a Sanremo. Grazie ad Amadeus, un altro gran colpo di promozione per la nostra terra. Avanti». Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci commenta così lo spazio dedicato a Pesaro 2024 durante l’ultima serata del Festival di Sanremo, seguita da 14.301.000 spettatori con il 74.1% di share.

Una settimana d’oro per la nostra “città orchestra” di Pesaro 2024 e Città creativa della Musica Unesco, presente nella città del Festival della Canzone italiana con i “Concerti dal Balcone” del Rof a Villa Ormond e Casa Siae a Sanremo, insieme a Rai Radio2, sul green carpet dell’Ariston. «È stato un appuntamento importante per promuovere gli elementi cardine dell’economia e della promozione turistica del territorio durante questo anno straordinario della Capitale italiana della cultura, che abbiamo portato a Sanremo tramite l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio delle Marche», aveva commentato qualche giorno fa il vicesindaco Daniele Vimini.