FANO – Pioggia di premi nel pesarese che sembra aver iniziato il 2021 sotto i migliori auspici. Oltre al primo premio dal valore di 5 milioni di euro vinto a Pesaro, nella giornata del 7 gennaio sono stati resi pubblici anche i premi minori: altri due tagliandi fortunati sono ricaduti nella provincia di Pesaro Urbino. Nel dettaglio, si tratta di due premi, uno da 25mila euro venduto a Fano (I 218661), uno da 10mila euro staccato invece a Mondolfo (D112918).

Per reclamare i premi dei biglietti vincenti della Lotteria Italia ci sono sei mesi di tempo dalla pubblicazione dell’elenco dei tagliandi nel bollettino dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I vincitori, riporta Agipronews, hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).



Discorso analogo per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice della giocata vincente.

La pioggia di euro ricaduta nel pesarese non è un fatto isolato. Nell’ultimo mese la Dea bendata aveva fatto altre tre visite: a Cartoceto nella mattinata del 29 dicembre erano stati vinti oltre 18mila euro al SuperEnalotto, a Sant’Angelo in Vado era uscito un “5” da quasi 48 mila euro, mentre a Marotta, un fortunatissimo cliente, con una giocata di pochi euro, si era aggiudicato una maxi vincita di 1 milione di euro.