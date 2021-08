Alte Marche Altra Musica, voci e suoni che uniscono l’Appennino pesarese e anconetano

Una regione unita nel segno della musica. Ecco il programma 2021 di “Alte Marche Altra Musica”, la IV edizione che si svolge dal 9 al 15 agosto.

Alte Marche Altra Musica, il festival musicale itinerante, nato nel 2018 dalla volontà dell’Unione Montana del Catria e Nerone, ideato e prodotto da Musicamorfosi, con la direzione artistica di Saul Beretta, si svolge nelle piazze, nei palazzi e nei chiostri dei comuni che partecipano a questo ricco e intenso progetto, Arcevia, Cantiano, Frontone, Piobbico, Sassoferrato e Serra Sant’Abbondio, con proposte di altissima qualità capaci di coinvolgere un variegato pubblico composto sia da residenti che da turisti, nell’avvolgente e sconfinato linguaggio della musica dal mondo.

«Musica che suona e fa risuonare i luoghi meravigliosi che la ospitano, echi di percussioni africane, la voce di Fellini, canzoni per rallegrare gli sfaccendati e prendersi un attimo per respirare la normalità della vita di una comunità che si ritrova negli spazi comuni e nella musica del cuore. Ecco la muova edizione di Alte Marche», spiega Saul Beretta.

Nel salutare tutti i presenti, il presidente della Unione Montana del Catria e del Nerone, Alberto Alessandri, ha ringraziato Viviana Bucci «per aver posto questo tour musicale dedicato ai territori dell’unione montana Catria e Nerone, all’attenzione di una città come la nostra Pesaro. Al sindaco e a tutti coloro che si stanno adoperando per il raggiungimento di un traguardo importante quale il riconoscimento di capitale Italiana della cultura per il 2024, faccio i miei più sentiti e sinceri auguri di buon lavoro, ribadendo la totale disponibilità del territorio che ho l’onore di rappresentare, ad essere al servizio della città di Pesaro, pronti a dare il nostro contributo per questo progetto che ci riguarda tutti».

Enrico Donini – responsabile customer care di HeraComm Marche, ha inoltre sottolineato quanto lo spirito di questo festival sia vicino alla mission di Hera per sostenere un territorio e una comunità intera.

Il programma di Alte Marche Altra Musica

Mercoledì 11 agosto, alle 21,30, l’appuntamento è in piazza Antonio Gramsci a Sassoferrato, con la straordinaria sassofonista dalla voce sensuale Eva Fernandez, già da qualche anno al centro della scena jazz catalana, sul palco con Lucia Fumero al piano e Juan Pastor al contrabbasso.

Giovedì 12 e venerdì 13 agosto, il protagonista sarà Dudu Kouatè, griot figlio di griot, custode e erede di una tradizione millenaria che ha portato in Italia, sbarcando a Messina nel 1988. Musicista dalle doti eccezionali e membro stabile (dal 2017) dello storico Art Ensemble of Chicago, Dudu sarà prima nel Borgo Bacciardi di Piobbico, dove, alle 18,30, condurrà il pubblico alla radice dei suoni della terra, attraverso i suoi mille strumenti, suonati, raccontati, percossi e soffiati, cui seguirà una cena su prenotazione alla Slocanda. Venerdì, sempre alle 18,30, nel parco della Chiesuola della Canale di Serra Sant’Abbondio, Kouatè sarà in compagnia di un altro membro dello storico Ensemble di Chicago, Silvia Bolognesi, con canzoni e musiche che ci porteranno nel cuore dell’Africa: due intense anime fuse in una improvvisazione collettiva e individuale. Sabato 14 agosto si arriva a Cantiano con l’energia travolgente di una vera e propria “fanfara urbana” di 7 elementi in un concerto itinerante, da piazza Luceoli alle vie del centro, con Bandakadabra Delivery Music. Fiati e percussioni in una musica in bilico tra rocksteady, swing e teatro comico di strada.

L’intenso programma di Alte Marche Altra Musica prosegue questa sera il suo viaggio in un’altra località dell’Appennino anconetano con una straordinaria voce femminile, quella della catalana Eva Fernandez.

Ma la novità del Festival è la data a sorpresa del 15 agosto: HeraComm, lo sponsor della rassegna ideata e prodotta da Musicamorfosi, in collaborazione con l’Unione Montana del Catria e Nerone, ha infatti deciso di aggiungere la piazza di Urbania raddoppiando l’appuntamento con l’energia travolgente della marchin’band Bandakadabra Delivery Music, la “fanfara urbana” che porta la musica a “domicilio”, domenica 15 agosto, dalle ore 21. «Urbania è un punto cruciale di presenza nel territorio per HeraComm – commenta la direzione – e la sinergia con Alte Marche sposa in pieno la nostra idea di diffusione sul territorio di servizi e cultura, con lo stesso obiettivo di presenza e scoperta delle peculiarità ed esigenze di un territorio vivo e attento all’innovazione. Siamo vicini al territorio e alla sua cultura e questo “evento speciale” vuole essere un nostro sentito omaggio ai cittadini di Urbania».

La produzione del Festival è a cura di Musicamorfosi, da sempre attento collaboratore con enti e istituzioni nelle Marche. Attiva dal 2004, l’associazione, che ha base in Lombardia, realizza eventi, festival e rassegne di alta qualità artistica, con l’intento di valorizzare queste relazioni, anche con aziende del territorio, per creare un collegamento con le Marche e portare all’attenzione del suo pubblico un territorio che offre ampi margini di sviluppo delle sue potenzialità turistiche e culturali.

Il festival è promosso da Unione Montana del Catria e Nerone e dalla rete “Asili d’Appennino – Le dimore delle Creatività nelle Alte Marche”. Con il contributo dei Comuni di Arcevia, Cantiano, Frontone, Piobbico, Sassoferrato e Serra Sant’Abbondio, il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche e con il sostegno di HeraComm Marche.

Si sono già tenuti i concerti ad Arcevia e Frontone.

Tutti i concerti sono a ingresso libero, consigliata la prenotazione su www.altemarche.it Info line anche last minute 331 7804743.