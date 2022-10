MARCHE – Alluvione, l’opposizione chiede l’apertura di una cassa integrazione straordinaria per i lavoratori.

«È urgente – sottolinea la Consigliera regionale Micaela Vitri – tutelare i lavoratori dei Comuni colpiti dalla tragedia dell’alluvione. Per questo ho presentato un’interrogazione urgente, sottoscritta anche da Andrea Biancani, a cui domani in Consiglio regionale risponderanno il presidente Acquaroli o l’assessore Carloni (ancora in carica), con cui chiedo che la giunta si impegni nella conferenza Stato-Regioni per l’istituzione e il finanziamento della cassa integrazione straordinaria».

Gli eventi tragici del 15-16 settembre hanno provocato 12 morti, 50 feriti, centinaia di sfollati, la distruzione di interi paesi e di quasi tutte le attività economiche. «Solo a Cantiano 48 movimenti franosi su un territorio di 84 kmq, 22 attività artigianali compromesse, 28 attività d’impresa distrutte (bar, ristoranti, negozi, uffici ecc ecc), 6 sedi di associazioni ricreative/culturali distrutte. È urgente- conclude Vitri- che tutte le attività economiche sospese a causa dei danni possano garantire lo stipendio ai propri dipendenti. Chiedo quindi al presidente Acquaroli di farsi carico dell’istanza il prima possibile».