Alluvione, conferenza dei servizi per dare il via ai lavori da 5 milioni nella provincia di Pesaro

PESARO – Lavori post alluvione, la Conferenza dei Servizi si tiene oggi giovedì 30 marzo nella sede di Marche Multiservizi. Sarà decisiva per dare il via alle opere di somma urgenza nei cinque comuni del pesarese colpiti dall’alluvione del 15 settembre 2022.

Questa prima tranche di interventi, il cui valore è di circa 5.148.000 euro, comprende quelle opere di cui il territorio ha urgente bisogno e alle quali viene data priorità per una rapida esecuzione: il loro ripristino è urgente e indispensabile per prevenire criticità nella distribuzione dell’acqua potabile e soprattutto per gli aspetti igienico sanitari causati dalla distruzione di parte delle reti fognarie e di depuratori.

In uno scenario che presenta danni complessivi che superano i 40 milioni di euro per le infrastrutture del territorio gestito da Marche Multiservizi, il ripristino delle reti acquedottistiche, delle fognature e dei depuratori è un intervento di cui i comuni colpiti hanno bisogno, soprattutto in vista di un pieno ritorno alla normalità e del rilancio del territorio.

Quello legato alle opere di somma urgenza è, dunque, un primo passo che già può dare un piccolo sollievo ad alcune parti dei comuni danneggiati. La decisione è, quindi, di primaria importanza per poter fornire una risposta rapida e concreta ai cittadini del territorio, fondamentale per dare il via ai lavori con immediatezza.

Marche Multiservizi ha, infatti, predisposto in parallelo attività per l’affidamento dei lavori e l’approvvigionamento dei materiali in modo tale da consentire una celere operatività sui territori.

Tutto questo grazie all’impegno pragmatico del vice-commissario per l’emergenza alluvione, Stefano Babini, e dell’AATO1 Marche Nord che si sono attivati per arrivare in tempi brevi alla Conferenza dei Servizi.