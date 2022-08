Alloggi popolari, Baiocchi (Fdi): «Assegneremo le case sfitte ai marchigiani, ma Biancani faccia mea culpa»

PESARO – Alloggi popolari inutilizzati, dopo la denuncia del consigliere Pd Andrea Biancani, arriva la risposta della maggioranza con il consigliere Nicola Baiocchi di Fdi. «Il consigliere Biancani avrebbe dovuto inserire una domanda nella sua interrogazione sul disagio abitativo rivolgendola ai colleghi di partito, chiedendo loro come mai negli scorsi 15 anni non sia stato mai implementato e reso realmente funzionante nelle Marche l’Osservatorio regionale della condizione abitativa istituito nel lontano 2005. Ci hanno lasciato l’ennesima incompiuta alla quale stiamo facendo fronte nel minor tempo possibile e con strumenti concreti e vari».

«Nella sua dissertazione, il consigliere Biancani si dimentica di ricordare come per cinque anni abbia ricoperto il ruolo di presidente della Commissione regionale Ambiente e Territorio e che, quindi, avrebbe potuto tradurre in fatti le parole che scrive nell’interrogazione, partendo proprio dall’Osservatorio regionale. Dunque, la colpa a chi asciverla? A se stesso, ovviamente, insieme a tutti i suoi esponenti di partito. In merito, poi, alla problematica legata agli alloggi sfitti e/o non assegnati, abbiamo ben presente tutto ciò. L’esecutivo regionale e questa maggioranza di centrodestra, infatti, hanno allo studio un piano straordinario per il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica inutilizzato che consta di circa 800 alloggi. Un patrimonio che, per la gran parte, è bisognoso di manutenzione ordinaria e straordinaria frutto di una generale incuria nel corso degli ultimi anni, come abbiamo avuto modo di accertare. Attraverso questo piano straordinario si conseguiranno due obiettivi fondamentali: rimettere una parte consistente di questi alloggi nella disponibilità dei comuni per assegnarli ai cittadini marchigiani e, di conseguenza, ridurre il fenomeno del disagio abitativo. Sono già partiti gli incontri nei vari territori – conclude il consigliere di FdI Nicola Baiocchi – con gli esponenti dell’Esecutivo Acquaroli e della Commissione regionale di riferimento, insieme ai nuovi vertici dell’Erap, per illustrare questa iniziativa».