Pesaro, allestita una tenda all’esterno del San Salvatore per l’alto afflusso

Sono alti i numeri degli accessi e sempre più persone richiedono cure urgenti, così l'azienda ospedaliera si è attrezzata per gestire l'accoglienza. Sono 24 i ricoverati in terapia intensiva

PESARO – Allestita una tenda all’esterno del San Salvatore di Pesaro in supporto al pronto soccorso. I numeri dell’emergenza Coronavirus sono sempre più alti, come dimostrano anche le curve dell’andamento del contagio. Tanti gli accessi, di qui la decisione di avere uno spazio in più, dove sono sistemati anche dei letti. L’operazione è stata seguita anche dalla Protezione civile.

Nove decessi nella sola giornata di oggi, ma sempre più persone che richiedono cure urgenti, con insufficienza respiratoria. Ecco che Marche Nord, nel presidio pesarese ha montato una tenda per allestire un altro presidio d’emergenza e contenere le persone che arrivano al pronto soccorso. Gli accessi al Ps sono stati tanti, e i lavori di costruzione dell’ospedale da campo sono stati celeri.

La tenda all’esterno del San Salvatore

A Pesaro sono 496 le persone contagiate dal Covid19, quelle in terapia intensiva sono 24. Altri 128 i ricoverati in terapia non intensiva.

L’ospedale di Pesaro temporaneamente è diventato infatti il punto di riferimento per le terapie intensive e in acuzie per la cura dei pazienti con Coronavirus, mentre al presidio Santa Croce di Fano sarà garantita ai pazienti l’attività di emergenza-urgenza e indifferibile per gli utenti no Covid-19.