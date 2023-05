L'annuncio del sindaco Matteo Ricci dopo la riunione in Prefettura. «Si prevede vento fortissimo»

PESARO – Allerta meteo, scuole chiuse a Pesaro martedì, 16 maggio 2023.

Ad annunciarlo il sindaco Matteo Ricci: «Nonostante che l’allerta meteo sia arancione, la Ufficio Volontariato di Protezione Civile Regione Marche e la Prefettura consigliano la chiusura delle scuole nella giornata di martedì, perché si prevede anche vento fortissimo. Per cui, in via precauzionale, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse».