FANO – Continua a stabilire record ed alzare sempre più l’asticella la giovanissima sprinter Alice Pagliarini. L’atleta, al 12° meeting internazionale di Savona, ha trionfato nei 100 mt con 11″68: la sua è la migliore prestazione europea under 18 del 2023. Una gara nella quale è arrivata soltanto a quattro centesimi dal suo primato personale. La prestazione le è valsa il pass per partecipare ai Campionati Europei Under 20 che anche quest’anno si terranno a Gerusalemme in Israele.

Tanta esperienza in questo primo appuntamento dove Alice ha cominciato ad assaporare l’atletica dei “grandi”, tra campioni olimpici e mondiali il parterre dei partecipanti era di assoluto valore. Sabato 27 scenderà di nuovo in pista nei 100mt al “Grifone meeting “, altro appuntamento internazionale che si disputerà nello stadio olimpico di Grosseto.

Un’altra tappa di avvicinamento a quello che sarà il primo obiettivo in ordine cronologico della stagione, il Campionato Italiano di categoria del 23/25 giugno a Caorle (Ve).