Pesaro, al via la quarta dose per i soggetti immunodepressi

Somministrazione in via Lombroso per una platea di pazienti in cura a Marche Nord. Possibilità anche per soggetti non seguiti

PESARO – Quarta dose per i soggetti fragili, si parte.

Al punto vaccinale ospedaliero di Via Lombroso di Muraglia verrà avviata, a partire dal 1° marzo, la somministrazione della quarta dose per i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, come definito dall’ultima circolare pubblicata dal Commissario straordinario Figliuolo.

Non si tratta propriamente di una quarta dose bensì di un richiamo booster, rivolto ai soggetti immunodepressi, di età pari o superiore ai 12 anni, che hanno completato un ciclo vaccinale primario articolato su tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi dall’ultima somministrazione.

La platea dei pazienti interessati, in cura presso le strutture ospedaliere dell’Azienda Marche Nord, riceverà una chiamata direttamente dall’Azienda con le indicazioni necessarie per l’effettuazione della quarta dose, con contestuale assegnazione dell’appuntamento.

I soggetti non seguiti dagli specialisti di Marche Nord che ritengono di essere in possesso dei requisiti clinici indicati nella circolare ministeriale, possono prenotarsi online attraverso il consueto portale dedicato https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Marche Nord, telefonando ai numeri 0721.362203 – 0721.362204 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Come per le precedenti somministrazioni, per la prenotazione, oltre ai dati personali dell’utente, occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale