Al via il 4 e 5 giugno il Carnevale di Fano bis: il programma nel dettaglio

Nelle giornate del 4 e 5 giugno andrà in scena la versione pensata e realizzata ad hoc per coinvolgere e far divertire anche i più piccini, insieme alle loro famiglie

FANO – Ci siamo quasi: il secondo tempo del Carnevale di Fano 2022 sta per iniziare. Dopo le manifestazioni della classica Settimana Grassa la kermesse si prepara a tornare con due imperdibili appuntamenti estivi, il primo, in programma il 4 e 5 giugno in centro storico, il secondo, come già annunciato da tempo, il 13, 14 e 15 agosto nel lungomare Sassonia. Due momenti pensati per i bambini, il primo, e le famiglie e i giovani il secondo.

Sono giorni importanti per l’Ente carnevalesca che dopo i mesi burrascosi, segnati da qualche mal di pancia dei componenti del direttivo, nell’ultimo mese, insieme agli altri carnevali storici d’Italia, ha firmato il protocollo per diventare patrimonio UNESCO.

Si parte sabato 4 giugno, dalle ore 17:00 in Piazza XX Settembre, con la partecipazione della Musica Arabita e del Corpo Bandistico Cartoceto, che si esibiranno in un corteo di allegria. Per tutto il pomeriggio sarà possibile partecipare ad una serie di iniziative a partire da “Un cuore di cartapesta”, un laboratorio creativo per bambini e ragazzi a cura di Valeria Roberto fino a “coloriAmo” il trucca bimbi di M. Grazia Morgana. In piazza ci sarà anche “Drum Circle”, attività ludico-musicale di Crezy Djambè. Sempre in piazza XX Settembre è in programma la presentazione de “Il Carnevalino”, il concorso di mini carri, rivolto a bambini e giovani, ideato da Paolo del Bianco. La premiazione del concorso si terrà il giorno successivo, domenica 5 giugno.



La sfilata dei carri di seconda categoria sarà il fulcro della giornata di sabato, grazie alla presenza del carro Fano la Divina, realizzato a cura dei ragazzi del Liceo Nolfi-Apolloni ed il carro “Amore Arte e Poesia, ogni peccato portano via”, realizzato dal Comune di Gradara. Un’occasione perfetta per pregustare l’uscita dei carri di prima categoria, che avrà luogo durante il Carnevale Estivo (13-14-15 agosto), sul lungomare Sassonia.



il carro “Fano la divina”, a cura del Liceo Nolfi Apolloni

Un programma ricco di opportunità per i bambini e tutti gli amanti del Carnevale, anche per la giornata di domenica 5 giugno. A partire dalle ore 15:00 sarà possibile visitare la Fabbrica del Carnevale, per conoscere ed apprezzare l’arte dei maestri carristi rivolgendosi a Manuela Palmucci (3466701612).



Dalle ore 17:00, in centro città, l’accompagnamento travolgente della Musica Arabita intratterrà grandi e piccini, e nel frattempo ci sarà la possibilità di partecipare al “CARNEVALLEY” (Harry Potter al Carnevale di Fano), in collaborazione con l’associazione “Fantasia sogno realtà”.

Programma del 4 giugno 2022



Dalle ore 17:00 – Piazza XX Settembre

APERTURA CARNEVALE DEI BAMBINI

Musica Arabita e Corpo Bandistico Cartoceto

“UN CUORE DI CARTAPESTA”

Laboratorio per bambini e ragazzi a cura di Valeria Roberto“coloriAMO” trucca bimbi a cura di M. Grazia Morgana

“DRUM CIRCLE”

Attività ludica-musicale a cura di Crazy Djambé

“IL CARNEVALINO”

Concorso di mini carri a cura di Paolo del Bianco

SFILATA DEI CARRI di seconda categoria

“FANO LA DIVINA”

Realizzato da Liceo Nolfi Apolloni

“AMORE ARTE E POESIA OGNI PECCATO PORTANO VIA”

Realizzato dal Comune di Gradara

Programma del 5 giugno 2022

Ore 15:00 – Visita alla Fabbrica del Carnevale (Per informazioni Manuela Palmucci +39.346.6701612)

Dalle ore 17:00 – Piazza XX Settembre

APERTURA CARNEVALE DEI BAMBINI

con Musica Arabita

PREMIAZIONE CONCORSO “IL CARNEVALINO”

a cura di Paolo del Bianco

“CARNEVALLEY” (Harry Potter al Carnevale di Fano)

a cura dell’associazione arti dello spettacolo e intrattenimento “Fantasia sogno realtà”