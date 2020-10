Al Teatro Sperimentale di Pesaro è di scena Mon jour! di Silvia Gribaudi

L'appuntamento è per giovedì 15 ottobre: in scena un attore/clown, due acrobati e due danzatori uniti per questo show che mette al centro della scena il concetto della festa, dell’incontro e della comunità

PESARO – I teatri pesaresi si confermano baluardi artistici, luoghi privilegiati che, anche in questi periodi pandemici, sanno offrire il loro contributo culturale ed artistico. È per il 15 ottobre l’appuntamento con la residenza di allestimento di Cantiere aperto per Mon jour! di Silvia Gribaudi.

Il progetto è realizzato nell’ambito di Marche casa del teatro. Residenze d’artista, progetto di AMAT con il Comune di Pesaro nell’ambito di Residenze Marche Spettacolo, promosso da MiBACT, Regione Marche e Consorzio Marche Spettacolo.

L’innesco di Mon jour! è il desiderio di vivere ogni giorno come una giornata speciale: una ricorrenza da festeggiare con tutte le possibilità in essa racchiuse. L’esperienza si ispira agli aneddoti e agli immaginari raccolti nel 2019 nella prima residenza del progetto a Prali, un paese di montagna di circa 239 abitanti nella Val Germanasca.

In scena un attore/clown, due acrobati e due danzatori uniti per questo show che mette al centro della scena il concetto della festa, dell’incontro e della comunità. Mon jour! è uno show tra il circo e la danza fatto di attori dimenticati, accolto da spettatori disorientati e che prova fotografare il nostro tempo. Una festa di corpi circensi, corpi storti, corpi presenti, pensanti e danzanti: una “festa di paese”, il paese del teatro. La comunità si ritrova e decide di festeggiare.

«In Mon jour! si replica una costante dedica: “it is for you!, È per te!” ogni azione, ogni celebrazione – si legge nelle note della compagnia –, anche quando c’è silenzio o il ritmo della relazione subisce distanze forzate. Vogliamo celebrare gioiosamente un giorno fatto di nulla. Vogliamo ridere di noi stessi, di una mondanità fuori dal tempo. Vogliamo ripartire da un giorno dove solo la presenza, come accade per la montagna, ha senso di esistere».



Interpreti di Mon jour! sono Salvatore Cappello, Nicola Simone Cisternino, Riccardo Guratti, Fabio Magnani e TimothéeAïna Meiffren. Consulenza drammaturgica di Matteo Maffesanti e Annette Van Zwoll, disegnatrice Francesca Ghermandi, materiale artistico creato da Silvia Gribaudi, Salvatore Cappello, Nicola Simone Cisternino, Riccardo Guratti, Fabio Magnani e Timothée-Aïna Meiffren, consulenza comica Rita Pelusio disegno luci Leonardo Benetollo, musiche Nicola Ratti, produzione Zebra, coproduzione Torinodanza Festival /Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Les Halles de Schaerbeek.

Biglietto cortesia 3 euro. Informazioni e biglietteria: Teatro Rossini 0721 387621, Teatro Sperimentale 0721 387548.