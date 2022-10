FANO – Prosegue la vicenda in merito alla costruzione dell’Agrivoltaico. A parlare stavolta è la stessa Tep Renewables srl, società che vuole realizzare il parco agrivoltaico sulle colline tra Fano e Cartoceto, e che tiene a precisare che: «In relazione al Progetto Bellocchi relativo alla costruzione di un Impianto agrivoltaico da costruirsi nel Comune di Cartoceto (PU), si precisa che la Società non ha ricevuto alcun invito a mezzo PEC a partecipare a dibattiti pubblici o ad incontri da parte dei comuni interessati dall’iniziativa al fine di presentare il progetto. Se questo fosse avvenuto avremmo sicuramente aderito all’invito con entusiasmo, come abbiamo sempre fatto in tutte le regioni italiane nelle quali operiamo, esponendo gli impatti positivi dell’integrazione tra produzione agricola ed energetica e le ricadute economico-sociali dell’agrivoltaico sul territorio».