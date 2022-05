Aggressione al Campus, Ruggeri (M5S): «La Provincia ripristini le telecamere non funzionanti o è zona franca»

PESARO – Aggressione al Campus scolastico, la capogruppo dei 5 Stelle in consiglio regionale, Marta Ruggeri chiede il ripristino delle telecamere di videosorveglianza nella zona. Sabato il pestaggio di due studenti per ragioni di droga. Sei i ragazzi che hanno guidato la spedizione punitiva. Su di loro si sta stringendo il cerchio dei carabinieri.

«La Provincia metta di nuovo in funzione quelle telecamere di video-sorveglianza che ora non sono attive nel Campus scolastico a Pesaro. Deve essere chiaro che si tratta di un luogo controllato e sicuro, perché è il modo migliore per evitare il ripetersi di episodi come il recente pestaggio ai danni di due studenti. Bisogna puntare alla prevenzione».

Marta Ruggeri

Nei prossimi giorni la capogruppo dei 5 Stelle in consiglio regionale, Marta Ruggeri, sarà al Campus scolastico di Pesaro per un sopralluogo. «Un elemento in particolare – argomenta – mi ha colpito in modo molto negativo ed è la violenta sfrontatezza di entrambe le aggressioni».

«A quanto sembra – conclude Ruggeri – le immagini delle telecamere hanno un ruolo importante nell’indagine sui fatti del Campus, a maggior ragione è quindi necessario che la Provincia ripristini le apparecchiature ora inattive. Il sopralluogo sarà l’occasione per ribadire che i dispositivi di sicurezza devono essere estesi al sottopasso della Montelabbatese, dov’è avvenuta la prima aggressione e che ormai è da considerare zona franca anche di giorno. In tutta evidenza non è sufficiente ciò che è stato fatto finora in termini di prevenzione. Bisogna fare qualcosa in più e sarebbe senz’altro utile, se le forze dell’ordine incrementassero la presenza di pattuglie nella zona del Campus».