Pesaro e Agenda Onu 2030, la scuola Brancati premiata per la sostenibilità

PESARO – Pesaro si aggiudica il Cresco Award 2021, con il Green Public Procurement per la scuola Brancati di via Lamarmora. Il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Una struttura che continua a vincere premi, come già accaduto a giugno.

«Un premio, che ci riempie di soddisfazione – ha commentato il sindaco Matteo Ricci –. Orgogliosi di avere nella nostra città uno degli edifici più all’avanguardia ed ecosostenibile d’Europa e del Mondo. Una scuola al top dell’efficientamento energetico e della sicurezza, pensata per il futuro dei ragazzi e per quello del pianeta, investire nell’istruzione e nella sostenibilità è una delle priorità della nostra Amministrazione. Un edificio, quello di via Lamarmora, che ci ha dato la spinta per progettare altre nuove strutture con l’obiettivo di far crescere i territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale».

Cresco Award 2021 Ricci con il rappresentante della Fondazione Sodalitas

«La buona edilizia, come rappresenta l’edificio Brancati, sta diventando un traino per la ripresa economica, ma per affrontare le sfide del futuro occorre un Paese più semplice e veloce – continua Ricci -. Per la prima volta dal dopoguerra i sindaci programmano la trasformazione del costruito e non progettano l’espansione delle città. Ma abbiamo piani regolatori troppo rigidi, per questo è necessario passare da un’idea urbanistica che dica cosa non si può fare, ad una che abbia al centro la flessibilità degli interventi».

Insieme a Pesaro, vincitrici della 6^ edizione del Cresco Awards 2021 anche: Oliveri (ME), Terre Roveresche (PU), Forlimpopoli (FC) e Milano. I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati oggi ai Sindaci e Assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38^ Assemblea Annuale dell’ANCI presso la Fiera di Parma.

Mapei premia Pesaro. Al Comune di Pesaro per “Green Public Procurement e la sostenibilità: la scuola Brancati” va anche il riconoscimento di Mapei per “Sistemi sostenibili di isolamento termico a cappotto nei progetti di riqualificazione energetica per l’edilizia residenziale pubblica”. A realizzare il progetto della scuola Brancati di via Lamarmora, ricordiamo, gli architetti Margherita Finamore (project manager), Davide D’Ursi ed Eros Giraldi del Comune di Pesaro (Impresa appaltatrice: CONSCOOP; Imprese esecutrice: Formula Servizi Società Cooperativa, Idrotermica Coop, Siem Impianti Soc. Coop. A.R.L.).

«Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la sostenibilità delle comunità – ha concluso Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas – In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come l’attuazione e l’integrazione dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. La convinta partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali nell’impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese e società civile».