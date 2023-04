Anche Fano ha sua Greta Thunberg: Azzurra si prende cura delle spiagge locali

La ragazzina nel suo tempo libero si reca sulle spiagge e con un secchio capiente, guanti e forbici lavora per riparare e rimediare ai danni dei suoi concittadini

FANO – Anche Fano ha la sua Greta Thunberg. Si chiama Azzurra, ha 10 anni, frequenta l’istituto Nuti e da sola si impegna a tenere pulito il nostro litorale e a prendersi cura dell’ambiente. La ragazzina nel suo tempo libero si reca sulle spiagge e con un secchio capiente, guanti e forbici lavora per riparare e rimediare ai danni dei suoi concittadini, anche più grandi, incivili. Toglie tutto ciò che trova e porta nei contenitori della differenziata.

«Quando mi hanno segnalato l’impegno di Azzurra sono rimasto davvero colpito – sottolinea il sindaco Seri -. È una ambasciatrice della tutela ambientale. L’ho voluta ricevere per conoscerla e sapere più di lei. È un esempio anche per i più grande che, senza preoccuparsi delle conseguenze e con grande maleducazione, sporcano e inquinano. Azzurra invece ci insegna che nei piccoli gesti troviamo il senso di grandi rivoluzioni. Che partono dal basso e da un profondo senso civico. Fano è città delle Bambine e dei Bambini e Azzurra ci porta un esempio concreto di come i più piccoli siano già cittadini del presente».

Per Seri l’augurio è che «l’attenzione e l’impegno di Azzurra possano sensibilizzare tanti adulti ad essere più civili e a prendersi cura del patrimonio pubblico, dobbiamo rispettare l’ambiente e salvaguardare le spiagge ed il mare che sono beni preziosi».