Dal Pincio di Fano la competizione alzerà il sipario per raggiungere poi Sirolo, incastonato nel verde del Parco del Conero in un connubio che punterà i riflettori sul bellissimo territorio marchigiano

FANO – Partirà proprio da Fano la quarta tappa della Adriatica Ionica Race 2022, corsa ciclistica ideata dal campione del mondo Moreno Argentin. La gara è partita il 4 giugno da Tarvisio per arrivare mercoledì 8 giugno ad Ascoli Piceno.



Nella giornata del 7 giugno sarà proprio Fano, con il suo splendido patrimonio culturale, a dare il via alla penultima tappa. Un’occasione preziosa per promuovere il territorio che godrà di una vetrina importante in chiave turistica.

Dal Pincio di Fano la competizione alzerà il sipario per raggiungere poi Sirolo, incastonato nel verde del Parco del Conero in un connubio che punterà i riflettori sul bellissimo territorio marchigiano.

Con orgoglio il sindaco Seri ha sottolineato: «Siamo pronti a mandare una cartolina della nostra splendida città in tutto il mondo. Sarà una grandissima occasione di promozione delle nostre bellezze che potranno essere conosciute ed apprezzate. Ringrazio il campione del mondo Moreno Argentin per aver scelto Fano e per aver creduto nel nostro potenziale».

Moreno Argentin, ideatore e promotore della manifestazione, ha sottolineato: «Fano e le Marche ci hanno riservato una bellissima accoglienza. La partenza della quarta tappa sarà l’occasione per far conoscere e riscoprire le bellezze di Fano al pubblico delle due ruote e agli addetti ai lavori che saranno presenti al seguito della corsa. Per noi sarà un onore poter avere a disposizione un palcoscenico ricco di storia, tradizione e fascino come quello offerto da questa splendida città».

Al centro c’è proprio lo sport come metafora, tanto che l’assessora allo Sport Barbara Brunori enfatizza: «Ospitare questi eventi che fanno parte di una piattaforma internazionale permette alla nostra città di crescere. Grazie allo sport riusciamo a trasmettere un messaggio di positività a tutta la nostra città che si ritrova in questi modelli educanti. Nel contempo, sarà una giornata di festa in cui apprezzare questa manifestazione che ormai è diventata un punto di riferimento nel mondo del ciclismo».

Lo sport è anche turismo come spiega l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli: «Nella nostra idea di promozione turistica c’è una forte attenzione nel far scoprire le nostre bellezze in sella alle due ruote. Nella nostra strategia turistica c’è proprio una forte attenzione al wellbeing, cioè sul vivere bene, sul benessere. Dal nostro mare fino alle colline c’è un filo rosso che permette al turista di vivere anche, attraverso lo sport, la magica atmosfera di Fano»”.