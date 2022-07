Addio cassette per la pesca in polistirolo, Redaelli (Fi): «Il bando per averle eco-friendly»

PESARO – Le cassette per la pesca saranno sostenibili, non più di polistirolo. «La Regione Marche lancia una opportunità da cogliere al volo – sostiene il Consigliere Comunale, Capogruppo di Forza Italia, Michele Redaelli -. Sarà possibile sostituire le cassette di polistirolo usate dai pescatori con delle cassette riutilizzabili ed eco friendly. Si tratta di un bando predisposto dalla Regione a cui possono partecipare i comuni, da soli o con altri partners, per ottenere importanti finanziamenti. Spero che anche il Comune di Pesaro possa aderire», continua il Consigliere Comunale Redaelli.

Nel settore ittico vengono comunemente utilizzate le cassette di polistirolo per il trasporto del pesce, sulle imbarcazioni, nelle aree portuali e nella distribuzione. Queste cassette, che risultano comode e maneggevoli hanno però un difetto. «Quando si usurano iniziano a perdere piccole parti di polistirolo che inevitabilmente si disperdono nell’ambiente ed in mare. Questo purtroppo avviene anche se pescatori ed operatori prestano la massima attenzione, proprio per le caratteristiche del materiale stesso. Per le stesse ragioni anche il riutilizzo delle cassette in polistirolo è problematico. Sostituirle con cassette riutilizzabili e non deteriorabili è un’ottima occasione per eliminare ogni impatto negativo sul mare e sull’ambiente. Il bando regionale permette di poter ottenere un contributo economico per coloro che vorranno avviare questo percorso virtuoso.

«Ritengo che questa iniziativa mostri, ancora una volta, l’attenzione del governo regionale per le tematiche ambientali, andando ad intercettarle anche nei particolari della vita quotidiana e in quei dettagli che possono fare la differenza. La sfida ambientale può essere vinta solo con l’impegno di tutti e con un cambiamento intelligente dei comportamenti – conclude Michele Redaelli Questa iniziativa, promossa dall’Assessore regionale Stefano Aguzzi, va proprio in questa direzione».