Ad Urbino si apre la “Festa del Duca-Federicus Theatrum”

URBINO – Si apre oggi, 10 agosto, la Festa del Duca – Federicus Theatrum tornata ad animare tutto in centro città (con ingresso gratuito).

Come tradizione ducale, nello spirito del Duca di Federico di unire “l’Alto e il Basso”, la festa popolare e gli spettacoli di corte, alle ore 21 a Palazzo Ducale si terrà un recital di Aurora Ruffino, attrice di famose fiction Tv (in particolare la serie “Braccialetti Rossi premiata con il Explosive Talent Award ed il Premio Speciale della Giuria al Roma Fiction Fest nel 2014), che condurrà un importante momento dedicato alla comunicazione massmediale, ideato dal direttore artistico Massimo Puliani: la consegna del Premio “Giovanni Santi: Comunicatori di Valori” (consistente in una statuetta in bronzo che l’Artista Pino Mascia ha creato per l’Ars) a Ilvo Diamanti, noto sociologo, docente e giornalista editorialista, volto noto televisivo è intervistato come esperto di sondaggi in diverse trasmissioni TV a cura di Giorgio Zanchini, Corrado Formigli e Corrado Augias.

La serata aperta a tutti senza prenotazione, vedrà l’esibizione durante il recital della Ruffino del Quintetto d’Archi “Infinito Armonico” con Mauro Navarri, Laura Cingolani, Samuele Ricci, Manfredi Rotondi, Andrea Mazzuferi. Nel pomeriggio per la Sezione “Racconti Ducali a Palazzo” alle 17.30 ci sarnno due presentazioni: “All’ombra di Palazzo Ducale” romanzo “Trilogia della vita vagabonda” con l’autrice Laura Falqui che conversa con Luca Cesari, docente di Estetica, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, e con Raffaele Milani, docente di Estetica Università di Bologna. A seguire: “Il Museo oggi” con le autrici Lucia Cataldo e Marta Paraventi e la partecipazione del curatore di mostre Chang bei Wu.

«Cortei, mercati storici, rievocazioni, teatro di Corte, fiera mercato, laboratori per bambini, arcieri, scherma storica, spettacoli, musici e l’antico Giuoco dell’Aita – spiega la presidente dell’associazione Rievocazioni Storiche Maria Francesca Crespini –. Insomma delle giornate che mettono davvero d’accordo tutta la famiglia per vivere la città di Urbino e la sua storia. Non mancheranno spettacoli musicali, quelli per i bambini e quest’anno ci siamo concentrati in modo particolare su suggestivi spettacoli aerei. Due i palchi principali, in piazza Duca Federico e in piazza San Francesco (Piazza delle Erbe). L’intro centro sarà animato grazie alla collaborazione con oltre 30 associazioni della città e del territorio. A Santa Lucia Salice Vivo con l’arte dell’intreccio, in Via Mazzini una mostra sul libro d’arte grazie alla collaborazione con la scuola del Libro di Urbino e il prof Passanisi, immancabili le contrade che con le loro locande proporranno piatti della tradizione in luoghi poco usati e spesso poco conosciuti».

Il programma è organizzato dall’A.R.S. Urbino Ducale in collaborazione con Comune di Urbino, il contributo del MIC, della Regione Marche, Fondazione Caripesaro e la collaborazione della Galleria Nazionale delle Marche, il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti, Provincia di Pesaro e Urbino, e la collaborazione dell’Arcidiocesi di Urbino e dell’Università degli Studi, del Legato Albani e Erdis. Main sponsor: Cimas ristorazione, Mediolanum, Termoidraulica Gulini, Civsystem, Hotel Mamiani/Osteria al Tre, Conad Supermercati Urbino.