Acqualagna, schianto frontale tra auto e moto: grave una giovane

ACQUALAGNA – Grave incidente auto moto ad Acqualagna. Il bilancio è di tre feriti di cui una considerata in condizioni gravissime. L’incidente si è consumato nel pomeriggio del 25 aprile al Furlo.



Ad impattare frontalmente una Fiat Panda su cui viaggiava solo il conducente ed una moto con a bordo una coppia: uno schianto violentissimo nel quale a riportare le ferite più gravi è stata la donna che si trovava in sella alla moto e che nello scontro ha riportato un trauma cranico.



Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, la squadra dei vigili del fuoco di Cagli ed una pattuglia della stradale di Urbino per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche l’eliambulanza per il trasporto in codice rosso della donna all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Lesioni meno gravi per gli altri due coinvolti soccorsi in codice verde e codice giallo.