Acqualagna, ragazzina con il motorino in un dirupo: in eliambulanza a Torrette

ACQUALAGNA – Grave incidente nel weekend ad Acqualagna dove una ragazzina minorenne in sella al suo motorino è finita in un dirupo. È successo a Pole, nella strada che attraversa la frazione.



Subito sono scattati i soccorsi per la giovanissima centaura: sul posto sono accorsi gli uomini del 118, i carabinieri ed una squadra del speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco. La giovane è stata così recuperata e medicata: sul posto è stato chiesto anche l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento al nosocomio regionale.



Le condizioni della ragazza hanno tenuto tutto il Comune con il fiato sospeso ma già nella tarda serata di ieri arrivavano notizie confortanti da Torrette: nonostante il grande spavento, la giovane se la sarebbe cavata solo con escoriazioni ed una frattura alla spalla. Da chiarire la dinamica: probabile che il fondo stradale reso viscido dalla pioggia abbia avuto un ruolo da protagonista nel sinistro.