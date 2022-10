Acqualagna, ristoratore 58enne stroncato da un malore improvviso

ACQUALAGNA – La comunità di Acqualagna piange l’improvvisa scomparsa di Gabriele Beligni, 58 anni, noto ristoratore e titolare del ristorante “Il tartufo”. Ad essergli fatale un malore nella primissima mattinata del 16 ottobre mentre si trovava nella sua abitazione.



Vani purtroppo i soccorsi allertati dai familiari e giunti prontamente sul posto: agli operatori del 118 non è rimasto che constatare il decesso. Solo nella giornata odierna verrà stabilito se sulla salma verranno effettuati ulteriori esami per chiarire le cause che hanno portato a questa tragedia.

Gabriele Beligni lascia la moglie e due figli. Tantissime le testimonianze di affetto e stima che nelle ultime ore sono apparse sui social. Particolarmente toccante anche il ricordo del sindaco di Acqualagna Luca Lisi: «Se ne va un amico, un uomo che è stato sempre presente nella vita del paese. Nasce falegname, diventato un abile artista del legno, si è reinventato poi ristoratore con altrettanto successo. È stato uno dei fondatori del gruppo dei Bersaglieri di Acqualagna, faceva parte anche del gruppo bandistico acqualagnese. Persona squisita su cui potevi contare». Non sono ancora state fissate le esequie.