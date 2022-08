Acqualagna, colto da un malore mentre cammina in strada: muore 41enne

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno assistito alla scena. Inutile l'intervento del 118

ACQUALAGNA – Si è improvvisamente accasciato a terra mentre stava percorrendo a piedi un tratto della strada Flaminia. Un malore che non gli ha lasciato scampo: è morto così un 41enne di nazionalità nigeriana che da qualche tempo risiedeva ad Acqualagna, ospite di un amico.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio del 19 agosto: erano circa le 15 quando l’uomo si stava dirigendo a piedi ad Acqualagna. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno assistito alla scena.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che hanno cercato inutilmente di rianimarlo. Ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso avvenuto presumibilmente per infarto. La salma si trova ora presso la camera mortuaria di Fano.