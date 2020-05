A rimanere ferito un 46enne di S. Angelo in Vado. L'incrocio è ben noto ai residenti per la sua pericolosità. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso

ACQUALAGNA – Grave incidente nella mattinata di ieri, 30 maggio, sulla strada Apecchiese: un ciclista 46enne di S. Angelo in Vado è rimasto coinvolto in uno schianto frontale con una vettura.



Erano circa le 9.30 quando si è consumato il dramma: I.A., queste le iniziali dell’uomo in sella alla bici, stava pedalando da Acqualagna in direzione di Apecchio quando, al bivio dei Fangacci di Bellaria, sarebbe stato centrato da una Jeep Renegade condotta da S. S., 36 anni di Piandimeleto.



Lo scontro è stato tremendo: il 46enne è sbalzato violentemente a terra. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento degli uomini del 118 che, a loro volta, vista la gravità dell’impatto, hanno allertato l’eliambulanza che una volta giunta in loco, ha provveduto al trasporto d’urgenza alla struttura ospedaliera di Torrette.



Illeso anche se sotto shock l’autista della vettura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Apecchio per i rilievi del caso: da chiarire l’esatta dinamica anche se l’incrocio dove si è consumato l’incidente è ben noto ai residenti per la sua pericolosità.