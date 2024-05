Acqualagna, carabiniere fuori servizio salva 18enne in crisi epilettica

ACQUALAGNA – Carabiniere fuori servizio soccorre un ragazzo in preda a una crisi di epilessia e lo salva. E’ accaduto domenica sera al bar chiosco Abbazia di San Vincenzo al Furlo, ad Acqualagna.

Il protagonista è un maresciallo dell’Arma, il comandante della stazione di Tavoleto Alfredo Severini che, libero dal servizio, si trovava appunto in zona per una gita domenicale. All’improvviso un ragazzo si è sentito male. A quanto si è appreso si tratta di un 18enne del posto che è sofferente di crisi epilettiche, crisi molto pericolose perchè se non si interviene in tempo, si può rischiare anche il soffocamento. Per fortuna ieri non è andata così.

Quando si è reso conto di quello che stava succedendo e che non c’era tempo da perdere il maresciallo, nell’attesa dei soccorsi, è intervenuto di persona mettendo in atto le pratiche raccomandate in simili frangenti, tenere la bocca aperta e la lingua fuori. Con lui anche un’infermiera che si trovava al chiosco e hanno continuato finchè non è arrivata l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato il giovane trasportandolo poi al pronto soccorso dell’ospedale di Urbino.