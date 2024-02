Acqualagna, albero si schianta ed uccide pensionato

A fare la tragica scoperta è stato uno dei figli. La famiglia non riuscendo a mettersi in contatto con lui e conoscendo le sue abitudini si era recata nell’appezzamento

ACQUALAGNA – Dramma nel comune di Acqualagna dove un uomo ha perso la vita a causa del crollo di un albero. È successo in zona Ca’ Bartoccio, nella mattinata del 7 febbraio. A perdere la vita Pietro Faggiani, 74 anni circa, ex postino di Fermignano.

Da quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco l’uomo si trovava in un boschetto, intento a raccogliere la legna quando, mentre stava tagliando alcuni rami secchi, sarebbe stato centrato dal crollo di un albero che non gli ha lasciato scampo.

A fare la tragica scoperta è stato uno dei figli. La famiglia non riuscendo a mettersi in contatto con lui e conoscendo le sue abitudini si era recata nell’appezzamento a cercarlo: lì ha trovato il corpo oramai senza vita del padre. Sul posto sono giunti gli uomini del 118, i carabinieri di Acqualagna e i vigili del fuoco di Urbino.



Appena la notizia si è diffusa ha gettato nello sconforto e nello sgomento sia la comunità di Acqualagna dove l’uomo gestiva con la moglie un bed and breakfast che quella di Fermignano dove l’uomo aveva lavorato per tanti anni facendosi apprezzare per le sue doti umane. La salma ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.