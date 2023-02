Acconciature vip al festival di Sanremo, il pesarese Lorenzo Bernardini vince il premio

PESARO – Non c’è solo un hairstylist pesarese a Sanremo. E’ stato giudicato il migliore.

Lui si chiama Lorenzo Bernardini ed è il settimo anno di fila che sforna acconciature per i capelli delle grandi star che salgono sul palco più seguito della tv italiana.

Bernardini e i Comacose

Bernardini quest’anno ha vinto il premio come miglior parrucchiere dell’edizione sanremese 2023, che lo porta direttamente in giuria per la Finale Nazionale del “Il Più Bello d’Italia”.

«Quest’anno ho ricevuto il premio di miglior hair stylist dell’anno – spiega Bernardini – per me è stata una grande soddisfazione. Qui il ritmo è frenetico e l’Ariston brulica di star. E’ sempre una grande emozione essere qua, ancora di più dopo questo premio».

Tra le star finite sotto le mani e le forbici del pesarese Bernardini, Gianni Morandi, Leo Gassman, i Coma Cose, il comico Dario Ballantini e Gianmaria.