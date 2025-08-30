Accoglienza minori stranieri, Comune di Pesaro: «Tagli preoccupanti»

PESARO – Il Comune di Pesaro lancia l’allarme sui tagli ai contributi del Fondo nazionale per l’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) decisi dal Governo Meloni.

Secondo i calcoli dell’amministrazione, solo nel primo trimestre del 2025 si registra una perdita di 48mila euro, destinata a superare i 200mila euro nell’arco dell’anno.

«Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati è tra i più complessi e rilevanti per un Comune come Pesaro – dichiarano il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alle Politiche sociali Luca Pandolfi – ma non possiamo pensare che la responsabilità ricada quasi esclusivamente sugli enti locali. Servono risorse stabili e adeguate per garantire un’accoglienza dignitosa e inclusiva».

Il sindaco Biancani e l’assessore Pandolfi

Il problema è legato alla nuova modalità di rimborso stabilita dal Ministero dell’Interno: dal 2025 lo Stato riconosce solo il 35% delle spese sostenute dai Comuni. A Pesaro, per il primo trimestre, sono stati rimborsati 26.165 euro a fronte di oltre 74mila euro di spese reali.

Una scelta che, secondo l’amministrazione, rischia di compromettere la sostenibilità economica dei servizi sociali e obbliga i Comuni a coprire con fondi propri costi che dovrebbero essere garantiti a livello nazionale.

L’amministrazione evidenzia inoltre che le rette reali superano spesso il tetto massimo di 100 euro al giorno pro capite stabilito dal Ministero, aggravando ulteriormente i bilanci comunali.

«Il rischio – sottolineano Biancani e Pandolfi – è di dover tagliare altri servizi fondamentali per i cittadini, dal sociale all’educativo, fino al culturale. Non vogliamo che un problema contabile comprometta i diritti dei minori e aumenti i conflitti sociali».

Il Comune di Pesaro ha inviato una lettera ad Anci Marche e Anci nazionale chiedendo di portare la questione all’attenzione del Governo centrale.

«Chiediamo al presidente Anci Marche, Marco Fioravanti, di farsi carico di queste istanze. Non possiamo permettere che i tagli mettano a rischio il futuro dei minori e la tenuta dei bilanci comunali» hanno concluso sindaco e assessore.