A Pesaro una raffica di eventi, ci saranno modifiche alla viabilità per accogliere in sicurezza, visitatori e cittadini

PESARO – Eventi a raffica e cambia la viabilità nelle strade. “L’estate straordinaria” di Pesaro continua con le decine di appuntamenti che, in particolare la prossima settimana, si susseguiranno a partire da lunedì comportando modifiche alla viabilità.

«Sarà un fine luglio ricco di eventi – sottolinea Enzo Belloni, assessore all’Operatività – e di iniziative e interventi per rendere la città più bella, anche in vista di Pesaro 2024. Siamo al lavoro per accogliere al meglio, e in piena sicurezza, i visitatori e i pesaresi». Le modifiche alla circolazione, la prossima settimana, interesseranno in particolare la zona mare e il quartiere Pantano.

Si parte lunedì 25 luglio, in occasione della presentazione e inaugurazione di “Un Casco da Leggenda” l’omaggio del Comune al nove volte campione del mondo Valentino Rossi, in programma alle 18:30 in piazzale D’Annunzio. Per accogliere, in sicurezza, l’installazione da record dedicata a VR46, che sarà collocata nell’area di viale Trieste, il piazzale sarà chiuso al traffico dei veicoli dalle ore 9 fino alle ore 24. La zona di Levante sarà raggiungibile da via Mascagni o da via Amendola.

Da lunedì 25 proseguono, per concludersi sabato 30 luglio, i lavori per la realizzazione dei sottoservizi per conto di Marche Multiservizi nell’area tra via Giolitti, Belgioioso e Trometta. Il tratto di via Giolitti compreso tra via Pantano e via Belgioioso sarà chiuso, così come le corsie con direzione centro-periferia di via Belgioioso (tra via Grazioli e via Giolitti) e via Trometta (tra via Giolitti e via Pantano). L’area della rotatoria sarà percorribile a metà, per chi proviene da via Fratti.

Da martedì 26 luglio a venerdì 5 agosto (escluse le notti dal 28 al 30 luglio per le manifestazioni in programma in piazza Matteotti), il sottopasso di via Decio Raggi sarà chiuso alla circolazione dalle 22 alle 05 per la realizzazione del nuovo progetto di “Sotto… passaggi d’arte urbana”.

Il mese si concluderà con il doppio appuntamento Palio dei Bracieri – La Rossini, Festival della Pizza Pesarese che animerà piazzale Matteotti nel fine settimana. Per assicurarne lo svolgimento in sicurezza, da giovedì 28 a sabato 30 luglio, dalle ore 19, la viabilità sarà chiusa in via Don Minzoni. I veicoli saranno deviati da piazzale Innocenti verso la SS16 con possibilità di tornare verso il centro passando da viale Verdi e viale Corridoni. Domenica 31 luglio, giorno in cui si terrà la finale del Palio dei Bracieri, la chiusura al traffico sarà anticipata alle ore 15.