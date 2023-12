A Pesaro il primo condhotel delle Marche: appartamenti privati e camere turistiche al Vienna

Dall'edificio in disuso una struttura sostenibile. Ricci: «Una sfida vinta per conciliare turismo e imprenditoria»

PESARO – Camere d’albergo e appartamenti, a Pesaro inaugura il primo condhotel della Marche. È l’Hotel Vienna, una rinnovata struttura ricettiva con suites ad uso turistico e appartamenti privati, che si affaccia sul nuovo piazzale D’Annunzio, di proprietà della famiglia Bianchi.

«È stata una delle prime ordinanze antidegrado fatte dalla nostra amministrazione – ha ricordato il sindaco Matteo Ricci -. Tanti anni fa abbiamo deciso di spingere alla riqualificazione di alcuni spazi e questo angolo della città era uno di quelli. Allo stesso tempo abbiamo deciso di metterci del nostro, con il rifacimento del piazzale. È una parte di Pesaro che si sta riqualificando grazie ad una bella sinergia tra pubblico e privato. Continuiamo ad investire sulla trasformazione di alcuni edifici degradati in strutture ricettive. La prima regola, definita diversi anni fa, ha permesso a diversi imprenditori di investire sul nostro territorio. Più recente la norma nazionale applicata da Regione e Comune che consente di intervenire con la formula del condhotel, quindi alberghi e appartamenti privati nella stessa struttura, senza perdere la nostra vocazione turistica».

L’Hotel Vienna sarà aperto ufficialmente dal 31 dicembre «una data molto significativa per noi, perché sarà un Capodanno speciale, che ci traghetterà nell’anno della Capitale italiana della Cultura 2024». Poi conclude: «Siamo molto contenti, speriamo che questo investimento venga preso come esempio da altri. In bocca al lupo».

Insieme al sindaco anche gli assessori alla Rapidità Mila Della Dora e al Fare Riccardo Pozzi e il consigliere della Regione Marche Andrea Biancani, che ha ricordato la bellissima storia della famiglia Bianchi: «con Andrea ci lega un rapporto decennale, suo papà Adriano era un grande imprenditore che iniziò a lavorare all’Hotel Vienna nel 63, con il sogno di trasformarlo e diventarne un giorno proprietario. Questo sogno si è realizzato». E continua: «si tratta del primo condhotel delle Marche, una struttura ricettiva che va a riqualificare una zona strategica della città. Ringrazio coloro che credono e investono sul turismo a Pesaro».

ABBA, Andrea Bianchi Bianchi Adriano. Questo il secondo nome di Hotel Vienna, in onore del padre Adriano Bianchi. «Una struttura moderna e sostenibile – ha sottolineato Andrea Bianchi – . Una scelta sicuramente non economica, ma valida per il futuro».