A Mondolfo torna la “Primavera ai Musei”: al via da domenica 26 marzo

MONDOLFO – Sboccia la primavera e torna a Mondolfo “Primavera ai Musei in uno dei Borghi più Belli d’Italia”. Da domenica 26 marzo 2023 ecco l’apertura sabato, domenica e festivi dei luoghi più significativi che caratterizzano in centro il Circuito museale di Mondolfo.

Musei civici e sotterranei del Bastione di Sant’Anna potranno essere percorsi nelle giornate di sabato con orario 15-18 e di domenica con orario 10-13/15-18, sempre ad ingresso gratuito per entrambi i siti. Al Complesso Monumentale di Sant’Agostino i Musei conservano pagine della storia di Mondolfo e Marotta, dando poi ispirazione ad una passeggiata per le vie del Castello, l’abitato antico racchiuso dalla duplice cortina muraria quattrocentesca frutto del genio militare martiniano ed oggi annoverato fra i Borghi più Belli d’Italia oltreché essere ascritto fra le Città Murate d’Europa.

Al Bastione di Sant’Anna i sotterranei del forte rappresentano la casa di Terre Martiniane, per conoscere tanti dei luoghi delle Marche e non solo le cui architetture sono legate a quel genio del Rinascimento che fu l’ingegnario Francesco di Giorgio Martini, per un percorso che ha in Mondolfo il comune capofila. L’ingresso ai siti del Circuito museale di Mondolfo è gratuito. Per informazioni: Musei civici – IAT Mondolfo tel. 366.5608563 (in orario apertura Musei) www.castellodimondolfo.it – www.comune.mondolfo.pu.it .