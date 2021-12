A Gabicce Babbo Natale viene dal mare: si rinnova il consueto appuntamento dell’8 dicembre

GABICCE – A Gabicce Babbo Natale viene dal mare. L’oramai consueto appuntamento si rinnoverà nella giornata dell’8 dicembre. Intorno alle ore 16 il giocondo San Nicola approderà sulla costa romagnola a bordo di una barca a vela storica restaurata.



L’iniziativa è organizzata infatti in collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca Gabicce Mare che mette a disposizione le preziose imbarcazioni per far approdare questo Babbo Natale marinaio. Una declinazione particolare del beniamino dei bambini per ricordare ai più piccoli il legame tra la città ed il mare che va ben aldi là del valore esclusivamente turistico e balneare ma caratterizza da sempre la cultura e le tradizioni popolari di Gabicce Mare.



L’approdo sarà al Centro per le Famiglie (presso l’ex Acquedotto comunale di Via del Porto) dove i bambini saranno accolti da allegri elfi e da una simpatica truccabimbi. Nel cortile esterno i bambini potranno consegnare la loro letterina a Babbo Natale e salutarsi con tanto di Auguri personalizzati.