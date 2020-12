Dopo il successo della cerimonia di accensione del grande albero, ora lo spettacolo di luci e colori è per l’Arco di Augusto. L'assessore Lucarelli: «Con la chiusura dei musei abbiamo deciso di portare all’esterno le nostre identità artistiche e culturali»

FANO – Il “Natale Più” a Fano è un autentico spettacolo grazie anche al videomapping che illumina il Pincio ed il presepe di cartapesta opera dei maestri carristi di Carnival Factory. Dopo il successo ed il grande seguito della cerimonia di accensione del grande albero di Natale di Piazza XX Settembre, ad essere ufficialmente inaugurato è stato lo spettacolo di luci e colori che si può ammirare in zona Pincio.

Il videomapping a Fano

L’Arco di Augusto diventerà un’immensa tela dove verranno riproposti alcuni dei monumenti e le opere della città. Tutti i giorni, ogni mezz’ora, l’Arco prenderà vita e regalerà ai cittadini un colpo d’occhio unico nel suo genere.

«Con la chiusura dei musei e delle mostre – ci spiega l’assessore Lucarelli .- abbiamo deciso di portare all’esterno le nostre identità artistiche e culturali e da ieri, tutti i giorni dalle 17 alle 22, ogni 30 minuti, il nostro monumento più rappresentativo, racconterà tutto questo”. L’assessore ha colto anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo: «Grazie a Stark Multivision Design per la realizzazione, a Nautilus e Proloco Citta’ di FANO collaboratori del progetto, a Comunica ed a Paolo Clini in qualche modo artefici del risultato». (A questo link il VIDEO di presentazione)

Albero, luminarie, videomapping, ma anche il tradizionale presepio dicevamo: a realizzare la splendida natività sono stati i maestri del Carnival Factory, Matteo Angherà, Daniele Mancini Palamoni, Anna Mantovani e Luca Vassilich.

Un’idea nata dal Comune di Fano anche per dare supporto ai cartisti che non vivono un facile momento, e che costituirà un’attrattiva unica: un allestimento destinato a crescere nel tempo, in un’area, il Pincio, che da oggi con la nuova illuminazione, si mostra più che mai suggestiva. (A questo link il programma di tutti gli eventi)