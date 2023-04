A bordo delle Spider per scoprire i borghi tra Pesaro e Macerata: il raduno di 25 equipaggi

PESARO – Per i borghi della provincia con le MX-5. Domenica 23 Aprile si svolgerà il raduno automobilistico mono modello organizzato dal Gruppo MX-5 Marche e dedicato ai possessori della spider più venduta al mondo nella storia dell’automobile: la Mazda MX-5!

Diversi equipaggi arriveranno anche da fuori regione per raggiungere il punto di partenza: la storica Concessionaria Mazda Arauto di Pesaro.

Una MX-5

Da lì ben 25 equipaggi partiranno per un giro che, attraverso le strade più belle e i panorami più suggestivi, attraverserà i Borghi caratteristici delle province di Pesaro ed Ancona (Mombaroccio, Saltara, Orciano, Pergola, Arcevia, Mergo e Cupramontana) per arrivare alla location del pranzo nel Comune di Apiro (MC) vicino al lago di Castreccioni.

Al ritorno gli equipaggi rientreranno per una strada più vicina alla costa e, verso le 17:30, tutte le vetture verranno parcheggiate al Parcheggio Benelli per la visita organizzata presso il Museo delle Officine Benelli, con guide d’eccezione come il Presidente stesso del Museo Benelli (Marchinelli) e il Presidente del Registro Storico Moto Benelli (Fontana).

Al termine della visita gli equipaggi si recheranno per la cena presso il Pub Birreria “La Terza Media” di Via Cavour.

Il Comune di Pesaro ha concesso il Patrocinio all’evento nell’ambito del progetto Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.